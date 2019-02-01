ABD Dışişleri: AB'nin Ödeme Araçları İran Yaptırımlarını Etkilemiyor

– ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Avrupa Birliği'nin İran'la yapılan işlemler için bir kanal olan özel amaçlı aracının (SPV) ABD'nin İran üzerine uygulanan en yüksek derecede baskısını etkilemesi beklenmediği duyuruldu.

Sözcü, "SPV'nin herhangi bir şekilde en yüksek derecede ekonomik baskı mücadelemizi etkilemesini beklemiyoruz. Mekanizma hakkında ek detaylar elde etmek için SPV hakkındaki raporları yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin yaptırımlarına rağmen, İran'la iş ilişkilerine devam eden kuruluşların yaptırım uygulanmamasının, finansal sistem ve ABD ile veya şirketleriyle iş yapma yeteneğini yitirmek gibi ciddi sonuçları doğurabileceği uyarısı yaptı.

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın, ABD yaptırımlarından kaçınmak amacıyla, İran ile dolar dışı ticaret yapmak için yeni bir mekanizma hazırlığında olduğu açıklandı.

Açıklamada, üç ülkenin, ABD'nin doğrudan Ortadoğu ülkesine uygulanan yaptırımları doğrudan ortadan kaldırmak için tasarlanan İran'la Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı (Instex) adlı, bankalar aracılığıyla değil şirketler arasında uzlaşmaya yönelik bir ödeme kanalı hazırlığında oldukları duyuruldu. - İstanbul

Kaynak: DHA