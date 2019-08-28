ABD Dışilişkiler Komitesinden Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım uygula' çağrısı

28.08.2019 10:45

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkıyatının başlaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'a yaptırım çağrısı yaptı.



Dışilişkiler Komisyonu, salı günü sosyal medya paylaşımında "Başkan Trump, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle ABD yasalarının gerektirdiği gibi yaptırım uygulamalısın. Türkiye çıkarlarına en iyi şekilde ABD ortaklığı ile hizmet edebilir, Kremlin ile değil." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle