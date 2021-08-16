ABD diplomatik personelini Kabil'den çıkarmaya çalışırken, Çin ve Rusya büyükelçiliklerini muhafaza ediyor
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ABD diplomatik personelini Kabil'den çıkarmaya çalışırken, Çin ve Rusya büyükelçiliklerini muhafaza ediyor

ABD diplomatik personelini Kabil'den çıkarmaya çalışırken, Çin ve Rusya büyükelçiliklerini muhafaza ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor.

ABD ve müttefikleri, Afganistan'daki diplomatik personelini hızla tasfiye etmeye çalışırken, Çin ve Rusya Kabil büyükelçiliklerini muhafaza etmeyi planlıyor.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin'in Kabil Büyükelçiliği, yayımladığı açıklamada, "Afganistan'daki taraflara Çin vatandaşlarının, kurumlarının ve çıkarlarının güvenliğinin sağlanması talebini ilettikleri" belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına asayiş durumunu yakından izlemeleri, güvenlik önlemlerini artırmaları ve elçilik dışına çıkmamalarını hatırlatma yönünde adımlar atacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Rusya Büyükelçiliği de herhangi bir tahliye planı olmadığını bildirdi.

Taliban, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle dün itibarıyla merkezi yönetim ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmeye başlamıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde ülkeyi terk etmişti.

Taliban sözcüsü, Kabil'deki tüm büyükelçilik, diplomatik merkez, kurum ve diğer yerlerdeki yabancı vatandaşlarının güvende olacakları mesajını vermişti.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmedi.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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