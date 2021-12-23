ABD "Diplomat değil" dedi, diplomatik pasaportu ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'nda pasaportunu satarken yakalanan ABD'linin diplomat olmadığı iddiaları yalan çıktı

İSTANBUL - İSTANBUL Suriyeli bir yolcuya hususi pasaportunu 10 bin dolara satarken suçüstü yakalanan ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı.

ABD Dışişleri yalanlamıştı

İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalan ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda görevli Davıd Jack Kojak'ın diplomatik pasaportu ortaya çıktı. Olayın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayı yalanladığı ve bu kişinin diplomat olmadığına açıklamıştı. Bunun üzerine Kojak'ın Suriyeli yolcuya sattığı hususi ve şahsına ait diplomatik pasaportu ortaya çıktı. Pasaporttaki bilgilere göre 23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu olan diplomatın pasaportunun 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor.

Bu kişi ABD diplomatı değil

Haber in ardından bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir yetkili, "Bir ABD vatandaşının Türkiye'de gözaltına alındığını biliyoruz. Bu kişi bir ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetlerini sağlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.