ABD, Dijital Hizmet Vergisi için İnceleme Başlattı Amerika Birleşik Devletleri, Dijital Hizmet Vergisi alan ülkeler hakkında inceleme başlattı. Dijital Hizmet Vergisi alan ülkelerin arasında Türkiye, İtalya, İngiltere de yer almakta.

Amerika Birleşik Devletleri, Dijital Hizmet Vergisi alan ülkeler hakkında inceleme başlattı. Dijital Hizmet Vergisi alan ülkelerin arasında Türkiye, İtalya, İngiltere de yer almakta. Dijital Hizmet Vergisi hakkında son durumu bir araya getirdik.

Ülkelere Ek Gümrük Vergisi Uygulanabilir

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, inceleme sonrasında Dijital Hizmet Vergisi alan ülkelere ek gümrük vergisi uygulanabilir. Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri Dijital Hizmet Vergisine tabi tutuluyor. Ülkemizde Dijital Hizmet Vergisi oranı yüzde 7,5 olarak uygulanmakta.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalarda "Donald Trump ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimizi adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor. Şirketlerimizi ve çalışanlarımızı bu tarz bir ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazırız" cümlelerine yer verdi.

Apple, Google, Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter başta olmak üzere tüm dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan reklam hizmetlerinden vergi alınmakta. Dijital Hizmet Vergisi hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz.

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