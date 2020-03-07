ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt
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ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Çin'den devriye uçağına lazer ateşlendiği iddiasına yanıt geldi. Pekin, ABD ordusunun iddiasının gerçeklerle uyuşmadığını savundu.

07.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:44
ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt

ordusunun Çin'den devriye uçağına lazer ateşlendiği iddiasına 'den yanıt geldi. Pekin, ABD ordusunun iddiasının gerçeklerle uyuşmadığını savundu.


ABD Pasifik Filosu, Guam'ın batısındaki uluslararası sularda devriye görevi yapan bir savaş uçağına Çin savaş gemisinden lazer ateşi açıldığı duyuruldu. Açıklamada olayın şubat ayının sonlarında yaşandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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