ABD Deniz Kuvvetleri tarihinde ilk kez bir kadın NSWC'ye katıldı

ABD Deniz Kuvvetleri, bir kadının ABD Deniz Özel Harp Komutanlığına (NSWC) kabul edilerek, ABD Deniz Kuvvetleri tarihinde NSWC'ye katılan ilk kadın olduğunu duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri, bir kadının ABD Deniz Özel Harp Komutanlığına (NSWC) kabul edilerek, ABD Deniz Kuvvetleri tarihinde NSWC'ye katılan ilk kadın olduğunu duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri tarihinde dün bir ilk yaşandı. ABD Deniz Kuvvetleri tarafından dün yapılan bir basın açıklamasında, ABD Deniz Kuvvetleri tarihinde ilk kez bir kadının ABD Deniz Özel Harp Komutanlığına (NSWC) katıldığı kaydedildi. NSWC eğitimini tamamlayan kadının, Deniz Kuvvetlerinin gizli operasyonlar yürüten Sualtı Taarruz Timinde görev yapacağı belirtilirken, kadının adı ise güvenlik önlemleri nedeniyle açıklanmadı. Ayrıca açıklamada, bu elit komutanlığa katılmak isteyenlerin sıkı bir seçim ve inceleme sürecinden geçmesi gerektiği ve başvuranların kişilerin ise sadece yüzde 35'inin mezun olabildiğine dikkat çekilirken, Deniz Kuvvetleri tarafından yayınlanan verilerde, bu yıl sadece 17 kişinin NSWC mürettebatı için uygun görüldüğü kaydedildi.

NSWC Başkanı Tuğamiral Hugh Howard yaptığı basın açıklamasında, NSWC'ye katılan ilk kadını ve eğitimlerini tamamlayan diğer askerleri tebrik ederek, "Deniz Özel Harp eğitim hattından mezun olan ilk kadın olmak olağanüstü bir başarı ve takım arkadaşımızla inanılmaz gurur duyuyoruz. O, diğer asker meslektaşları gibi gücümüze katılmak için gereken karakter, bilişsel ve liderlik yeteneklerini gösterdi. O ve mezun arkadaşları, donanmamıza ve ulusun savunulmasında ortak kuvvete farklı yetenekler sunmak için insanlı ve insansız platformların yanı sıra, özel gizli operasyonlarda uzman olma fırsatına sahipler" ifadelerini kulandı.

Öte yandan bugüne kadar 18 kadın, NSWC'nin muharip gemi ekipleri ile Deniz Kuvvetleri'nin SEAL timine üye olmaya çalışmış, bunlardan 14'ü ise mezun olamamıştı. Ayrıca 3 kadın hala SEAL timine girmek için eğitim alırken, bunlardan 2'si ise ilk kadın SEAL olmaya çalışıyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı