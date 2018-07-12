ABD'den Yunanistan Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Yunanistan'ın ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle 4 Rus diplomata yönelik yaptırım kararı almasını desteklediklerini açıkladı.

Sözcü Nauert, Yunanistan'ın "ülkenin milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulundukları" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı almasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Nauert, paylaşımında, "Yunanistan, Rus yetkililerden 2'sini sınır dışı etti 2'sini de Yunanistan siyasetine müdahale ettikleri gerekçesiyle ülkeye giriş yasağı kararı aldı. Yunanistan'ın egemenliğini destekliyoruz. Rusya denge bozucu davranışlarına son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Yunan Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre hükümet, "Yunanistan'ın milli güvenliğini tehdit edici hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle 4 Rus diplomattan 2'sine sınır dışı, 2'sine de ülkeye giriş yasağı kararı aldı.

Haberde, Atina'nın bu kararının, Rus diplomatların "Yunanistan sınırları dahilinde ülkenin iç işlerine müdahale sayılan hareketlerine" karşı bir önlem olduğu belirtildi.