ABD'den yola çıkan LNG gemisi yarın Türkiye'ye ulaşacak
29.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:12
ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Rioja Knutsen" adlı LNG gemisinin 30 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Rioja Knutsen" adlı LNG gemisinin 30 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Ocak'ta Sabine Pass Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Yunanistan açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 176 bin 300 metreküp kapasiteli geminin, yarın Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
İspanya bandıralı gemi 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer