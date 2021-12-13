ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Glasgow" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Glasgow" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 23 Kasım'da ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 13.42'de Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı.
Toplam 174 bin metreküp kapasiteli Bermuda bayraklı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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