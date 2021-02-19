ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
19.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:41
ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Castillo de Caldelas" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 18 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.
ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Castillo de Caldelas" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 18 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Ocak'ta Sabine Pass Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi 18 Ocak Perşembe günü saat 07.57'de BOTAŞ-Dörtyol FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Terminali'ne yanaştı.
Toplam 176 bin 300 metreküp kapasiteli ve Malta bandıralı gemi 2018'de inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer