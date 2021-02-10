ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
10.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:50
ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.22'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli ???????Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer