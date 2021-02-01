ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

01.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:15
ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Rioja Knutsen" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 30 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı.

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Rioja Knutsen" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 30 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Ocak'ta Sabine Pass Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi 30 Ocak Cumartesi günü saat 08.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 176 bin 300 metreküp kapasiteli ve İspanya bandıralı gemi 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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