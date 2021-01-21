ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
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ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

21.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:19
ABD'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Cove Point Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi bu sabah saat 04.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli, Bermuda bayraklı gemi, 2015'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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