ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak
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ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak

05.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:00
ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi İspanya açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 170 bin metreküp kapasiteli geminin, 8 Şubat'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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