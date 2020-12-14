ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
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ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

14.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:26
ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı LNG gemisinin 26 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı LNG gemisinin 26 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Aralık'ta Freeport Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Bahamalar açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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