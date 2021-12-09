ABD'den yola çıkan LNG gemisi 12 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak - Haberler Ekonomi
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ABD'den yola çıkan LNG gemisi 12 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

ABD'den yola çıkan LNG gemisi 12 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Glasgow" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Glasgow" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Kasım'da ABD'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 12 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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