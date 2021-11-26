ABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
ABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine pazartesiden itibaren seyahat kısıtlaması uygulayacak.

ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine pazartesiden itibaren seyahat kısıtlaması uygulayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Kovid-19 varyantına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğini belirten Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

Belçika'da Kovid-19'un 'süper varyantı' görüldü

Belçika'da Kovid-19'un "süper varyantı" görüldü

 İngiltere, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

İngiltere, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title