ABD'den yeni koronavirüs uygulaması: İşe dönüş için 'bağışıklık sertifikası geliyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya

ABD'den yeni koronavirüs uygulaması: İşe dönüş için 'bağışıklık sertifikası geliyor

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü ABD'de 22 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

13.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:41
ABD'den yeni koronavirüs uygulaması: İşe dönüş için 'bağışıklık sertifikası geliyor

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü ABD'de 22 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. ABD'li yetkililer ise ölümle sonuçlanan vakaların azalması için mücadele verirken, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüsü yenen kişilerin antikor testlerinin pozitif çıkması durumunda 'bağışıklık sertifikası' uygulamasının yürürlüğe girebileceğini duyurdu.

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü ABD'de 22 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. ABD'li yetkililer ise ölümle sonuçlanan vakaların azalması için mücadele veriyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüsü yenen kişilerin antikor testlerinin pozitif çıkması durumunda 'bağışıklık sertifikası' uygulamasının yürürlüğe girebileceğini açıkladı. Bu uygulama ile kimlerin virüse karşı savunmasız olup olmadığının belirlenebileceğini altını çizen Fauci, antikor testlerinin sağlık çalışanlarının ve koronavirüsle mücadele eden diğer kişiler için de önemli olabileceğini vurguladı. Fauci, "Yapılan antikor testlerine göre bu kişilerin yeniden enfekte olma konusunda risk altında ya da savunmasız olup olmadıklarına dair stratejiler geliştirebiliriz. Bu, sağlık çalışanları için, ön cephede savaşanlar için önemli olabilir" ifadelerini kullandı.

'TESTLER BİR HAFTAYA KADAR HAZIR'

Antikor testlerinin bir hafta kadar bir süre içerisinde hazır olacağını ve koronavirüs testleri ile paralel olarak uygulanacağını ifade eden Fauci, "Amerikalıların koronavirüse karşı antikor testinden geçip sonuçlarının pozitif çıktığını gösteren bağışıklık sertifikalarını taşıması mevcut şartlar altında makul bir seçenek" dedi ve konunu Beyaz Saray'ın da gündeminde olduğunu belirtti. Fauci, bağışıklık sertifikası ile birlikte kişilerin iş hayatına da geri dönebileceğini belirtti.


Kaynak: DHA

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