ABD'den Yeni Açıklama: Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesi İngiltere'yel Dayanışmamızı Gösteriyor

ABD ve AB'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'den de bir açıklama geldi. Nauert kararın "ABD'nin İngiltere ile dayanışmasını" gösterdiğini vurguladı.

İNGİLTERE 23 DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİ

Hatırlanacağı gibi İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Bunun üzerine Rusya, misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

TRUMP, 60 DİPLOMATIN SINIR DIŞI EDİLECEĞİNİ DUYURDU

İngiltere'nin kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini ve Seattle'daki Rus Büyükelçiliği'nin kapatılacağını açıkladı.

14 AB ÜYESİ ÜLKE DE SINIR DIŞI KARARI ALDI

Konsolosluğun kapatılma gerekçesi olarak da, ABD Donanma Üssü'nün bölgeye yakınlığı gösterildi. ABD'nin yanı sıra 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna da benzer bir adım attı.