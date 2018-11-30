ABD'den Yemen İçin İnsani Yardım

ABD yönetimi, Yemen halkının ülkede yaşanan savaş sebebiyle büyük bir krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, bu ülkeye ekstra acil gıda yardımı yaptığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki insani krize ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin, 2018 yılının başlangıcından bugüne kadar Yemen'e 697 milyon dolarlık gıda yardımında bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "ABD, Yemen'e en fazla bağış yapan ülkedir ve Yemen halkına yardım etmeye kendini adamıştır." ifadesi kullanıldı.

Yemen halkının ülkede yaşanan savaş sebebiyle büyük bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, bu ülkeye ekstra acil gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD'nin Suudi Arabistan'a Yemen'de düzenlediği askeri operasyonlar için silah ve mühimmat desteği devam ederken, açıklamada taraflara ateşkes çağrısında bulunulması da dikkati çekti.

Yemen'deki durum

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

Yemen'in içinde bulunduğu durum, ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği hava harekatı desteği ve silah satımı nedeniyle ABD'li siyasetçiler arasında da ciddi rahatsızlığa yol açtı.