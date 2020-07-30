ABD'den Yemen'deki tarafların imzaladığı Riyad Anlaşması'na destek sözü
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ABD'den Yemen'deki tarafların imzaladığı Riyad Anlaşması'na destek sözü

ABD, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

ABD'den Yemen'deki tarafların imzaladığı Riyad Anlaşması'na destek sözü
30.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:43

ABD, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliğinin Twitter hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel ile Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiği belirtildi.

Büyükelçi Henzel, Cumhurbaşkanı Hadi'yi ülkenin güneyindeki anlaşmazlığı çözmek için Riyad Anlaşması'nı uygulama konusunda atılan adım nedeniyle tebrik etti. Henzel, ülkesinin Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın daha önce bir yetkiliye dayandırdığı haberde, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunulduğu belirtilmişti.

Haberin ardından GGK sözcüsü Nizar Heysem Twitter hesabından, "Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçtiğini" duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamış, Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Riyad Anlaşması

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Kaynak: AA

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