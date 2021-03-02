ABD'den Yemen'deki Husilerin iki üst düzey ismine yaptırım
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ABD'den Yemen'deki Husilerin iki üst düzey ismine yaptırım

02.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:30
ABD'den Yemen'deki Husilerin iki üst düzey ismine yaptırım

ABD yönetimi, Yemen'deki Husilerin iki üst düzey ismine, "Yemen'deki iç savaştaki eylemleri ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeleri" nedeniyle yaptırım kararı aldı.

ABD yönetimi, Yemen'deki Husilerin iki üst düzey ismine, "Yemen'deki iç savaştaki eylemleri ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeleri" nedeniyle yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC) Husilerin yöneticilerinden Mensur El Saadi ve Ahmed Ali İhsan El Hamzi'ye "Yemen'deki iç savaştaki eylemleri ve ülkedeki insani krizi şiddetlendirmeleri" nedeniyle yaptırım getirdiği belirtildi.

Söz konusu iki ismin, Yemenli sivilleri, komşu ülkeleri ve uluslararası sulardaki ticari gemileri etkileyen saldırıların elebaşları olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu eylemler, İran rejiminin bölgedeki istikrarı bozucu ajandasına hizmet etmiş, Yemen'deki çatışmayı alevlendirmiş, bir milyondan fazla insanı yerinden etmiş ve Yemen'i açlık uçurumuna itmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD yönetiminin Yemen'deki krizin sorumlularından hesap sormaya devam edeceğinin de altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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