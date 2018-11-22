ABD'den Yemen Açıklaması

ABD yönetimi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen ordusu ve Husilerden oluşan taraflara, Yemen'deki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmeleri ve ülkede insani krizi tetikleyen Hudeyde Limanı'nın tarafsız bir partiye devredilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Yemen'deki insani krize ve devam eden çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, Yemen'de halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin ve ateşkesin zamanının geldiğini belirtti.

Yemen hükümetinin ve Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsveç'te yapılacak görüşmelere katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Nauert, tarafların barış görüşmeleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını istedi.

Nauert, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Taraflar artık görüşmeleri ertelememeli ve çözüm aramak yolunda tüm iyi niyetlerle seyahat veya ulaşım koşullarında ısrar etmeli ve gerekli tavizleri vermelidir. Artık doğrudan görüşmenin ve karşılıklı güven oluşturmanın zamanı geldi. Savaşan tüm tarafları, düşmanlıklarını sona erdirme taahhütlerine sadık kalmaya, ateşkes sürecinde askeri pozisyonları güçlendirmemesi, mayın döşememesi ve çatışmayı artıracak adımlar atmaması çağrısında bulunuyoruz."

Sözcü Nauert ayrıca, stratejik öneme sahip olan ve ülkedeki insani krizi tetikleyen Hudeyde Limanı'nın, Yemen halkına insani yardım ulaştırılabilmesi için tarafsız bir partiye devredilmesi gerektiğini ifade etti.

Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Hudeyde Limanı ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin (Şii Ensarullah Hareketi) tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Husileri Cenevre'ye getirebilmek için tüm seçenekleri, alternatifleri ve çabayı gösterdiklerini ifade etmişti.