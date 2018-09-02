ABD'den Yemen Açıklaması

ABD'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda "hatası olan kişileri sorumlu tutacağı" ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceği açıklamasını saygıyla karşıladığı bildirildi.