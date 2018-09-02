ABD'den Yemen Açıklaması

ABD'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda "hatası olan kişileri sorumlu tutacağı" ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceği açıklamasını saygıyla karşıladığı bildirildi.

ABD'den Yemen Açıklaması

ABD'nin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda "hatası olan kişileri sorumlu tutacağı" ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceği açıklamasını saygıyla karşıladığı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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