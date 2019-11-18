ABD'den Yahudi yerleşim birimleri açıklaması: Uluslararası hukukla çatışmıyor
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ABD'den Yahudi yerleşim birimleri açıklaması: Uluslararası hukukla çatışmıyor

Amerika Birleşik Devletler (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını söyledi

18.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:04
ABD'den Yahudi yerleşim birimleri açıklaması: Uluslararası hukukla çatışmıyor

Amerika Birleşik Devletler (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını söyledi. Pompeo, Obama döneminde alınan Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili kararı değiştirdiklerini açıkladı.


Bakan Pompeo ayrıca Batı Şeria ile ilgili kararı İsrail ve Filistin tarafının müzakere ederek vereceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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