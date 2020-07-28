ABD'den Venezuelalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı
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ABD'den Venezuelalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminde yer alan eski 2 yetkiliye vize yasağı getirdi.

ABD'den Venezuelalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı
28.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:38

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminde yer alan eski 2 yetkiliye vize yasağı getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'nın eski Elektrik Enerjisi Bakanı Luis Alfredo Motta Dominguez ve eski Finans, Yatırım ve Stratejik Ortaklıklardan Sorumlu Elektrik Enerjisi Bakan Yardımcısı Eustiquio Jose Lugo Gomez'e, haklarındaki "yolsuzluk" suçlamaları nedeniyle vize yasağı getirdiklerini bildirdi.

Söz konusu yetkililerin de Venezuela devletinin elektrik dağıtım şirketi Corpoelec'te görevi bulunduğunu kaydeden Pompeo, bu kişilerin söz konusu şirket bünyesinde rüşvet aldığını ve kamu fonlarını zimmetlerine geçirdiklerini kaydetti.

Mike Pompeo, alınan son kararla Luis Alfredo Motta Dominguez ve Eustiquio Jose Lugo Gomez'in yanı sıra aile üyelerinin de ABD'ye girişlerinin yasaklandığını bildirdi.

ABD'nin bugün atılan adımlarla Venezuela'daki yolsuzlukla mücadeleye bağlılığını bir kez daha gösterdiğini kaydeden Pompeo, ülkesinin Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Venezuela'daki büyük elektrik kesintileri

Venezuela'da Mart 2019'da hükümetin "sabotaj" olarak değerlendirdiği 4 büyük elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Ülkede 7 Mart'ta yaşanan ve yaklaşık 1 hafta süren kesintinin ardından 25 Mart'ta da ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve 2 gün sürmüştü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan hidroelektrik santrali Guri'deki bir aktarım ünitesine bir keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebep olduğunu söylemişti.

Son kesintiler ise 29-30 Mart'ta görülmüş, bu kesintilerin ardından Maduro Nisan 2019'da Elektrik Enerjisi Bakanı Luis Alfredo Motta Dominguez'i görevden almıştı.

Kaynak: AA

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