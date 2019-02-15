ABD'den Venezuela yönetimine yeni yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
Kaynak: Dunya.com