ABD'den Venezuela'ya Yaptırım

ABD'den Venezuela'ya Yaptırım

ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 2 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD'den Venezuela'ya Yaptırım

ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 2 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil 2 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis'i destekliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et