ABD'den, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarına yaptırım ABD yönetimi, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarına yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD yönetimi, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 İran tankerinin kaptanlarına yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran İslam Cumhuriyeti Nakliye Hatları (IRISL) ve Ulusal İran Tankeri Şirketine (NITC) ait 5 tankerin kaptanları hakkında harekete geçildiği bildirildi.

Açıklamada, Venezuela'ya akaryakıt teslim eden "Clavel", "Petunia", "Fortune", "Forest" ve "Faxon" isimli İran bayrağı taşıyan tankerlerin kaptanlarının yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bakanlığın İran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini destekleyen ve dünya genelinde istikrarı bozan davranışlarda bulunan herkesi hedef alacağını ifade etti.

Mnuchin, "İran rejiminin Venezuela'daki otoriter ve yozlaşmış rejime desteğinin" kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

"Karakas ve Tahran'daki haydut rejimler birleşti"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün alınan yaptırım kararıyla söz konusu kaptanların varlıklarına el konulacağını bildirdi.

Pompeo, "Karakas ve Tahran'daki haydut rejimler, halklarını baskı altına alma, yolsuzluk, kendilerini zenginleştirme ve halklarının refahını kötü yönetme eğilimleriyle birleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'nın sorunlarının çözümünün özgürlüğü ve refahı geri kazandıracak demokratik bir yapıya geçiş olduğunu belirten Pompeo, "Maduro rejimi Venezuela'nın zengin doğal kaynaklarını İran'dan akaryakıt ithal etmesi gerektiği noktaya kadar yanlış yönetti. Maduro'nun 'eşit ve adil akaryakıt dağıtımı' iddialarına kimse inanmıyor." ifadelerini kullandı.

İran yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt gönderdi

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin itirazlarına rağmen İran'ın nisan ayında toplamda yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt taşıyan 5 tankeri Venezuela'ya gönderdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA