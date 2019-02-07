ABD'den Venezuela ordusuna 'Doğru seçimi yapın' çıkışı

Bolton, "ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın." dedi.