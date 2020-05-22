ABD'den Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli 9 kuruluşa yaptırım
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ABD'den Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli 9 kuruluşa yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı Çinli 9 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD'den Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çinli 9 kuruluşa yaptırım
22.05.2020 23:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:25

ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı Çinli 9 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosu, Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı Adli Tıp Bilimi Enstitüsü ve 8 Çin şirketini yaptırım listesine aldı. Bu yaptırım kapsamında, söz konusu 9 kuruluş ABD'nin teknolojisine erişimde yeni kısıtlamalara maruz kalacak." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında bu kuruluşlara ABD ürünlerinin alımı noktasında sıkı ihracat kuralları uygulanacağının da altı çizilen açıklamada, "Bu 9 kuruluş, Çin'in Uygurlara ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri, istismar, baskı kampanyası, haksız tutuklama gibi eylemlerinde suça iştirak etmiştir." bilgisine yer verildi.

ABD Ticaret Bakanlığı ayrıca, Çin merkezli 24 başka kuruluşu da "ABD'nin ulusal güvenlik ya da dış politika çıkarlarına uymayan eylemlerde yer almaları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onaylamıştı

ABD Senatosu, 15 Mayıs'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Tasarının yakın zamanda Temsilciler Meclisinde yeniden oylandıktan sonra ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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