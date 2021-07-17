ABD'den UNRWA'ya 135,8 milyon dolarlık ek yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ABD'nin ajansa 135,8 milyon dolarlık ek fon sağlayacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ABD'nin ajansa 135,8 milyon dolarlık ek fon sağlayacağını belirtti.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu fonun, büyük kısmı 700'ü aşkın okul ve 140 sağlık ocağının finanse edilmesine tahsis edilen ajansın ana bütçesinin desteklenmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Fonun ayrıca, Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'deki acil durumlar, acil nakdi yardımlar, gıda, sağlık, psikolojik destek, su, kanalizasyon ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ayrılacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan'da, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu