ABD'den UNRWA'ya 135,8 milyon dolarlık ek yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'den UNRWA'ya 135,8 milyon dolarlık ek yardım

ABD'den UNRWA'ya 135,8 milyon dolarlık ek yardım
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ABD'nin ajansa 135,8 milyon dolarlık ek fon sağlayacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), ABD'nin ajansa 135,8 milyon dolarlık ek fon sağlayacağını belirtti.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu fonun, büyük kısmı 700'ü aşkın okul ve 140 sağlık ocağının finanse edilmesine tahsis edilen ajansın ana bütçesinin desteklenmesi için kullanılacağı ifade edildi.

Fonun ayrıca, Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze'deki acil durumlar, acil nakdi yardımlar, gıda, sağlık, psikolojik destek, su, kanalizasyon ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ayrılacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan'da, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti
Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Hande Yener Serra Arıtürk Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Aytaç Kara Gökhan Gönül Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'den UNRWA'ya 135,8 milyon dolarlık ek yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:28:56. #1.14#

title