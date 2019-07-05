ABD'den Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran toplantısı talebi

ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporu görüşmek üzere, özel toplantı yapmasını istedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Jackie Wolcott'un, ajansın yönetim kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporunu görüşmek üzere özel bir toplantı yapmasını talep ettiği bildirildi.

ABD'nin, UAEA'yı ve kurumun İran'daki doğrulama çabalarını güçlü şekilde desteklediği belirtilen açıklamada, İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirip getirmediğinin, bu konuda herhangi bir değişikliğin saptanıp saptanmadığının ajans tarafından yapılan çalışmalarla ortaya çıkartılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, UAEA Yönetim Kurulunun bu hususta yetkisini tam anlamıyla kullanmasının önemli olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA