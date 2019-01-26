ABD'den Ülkelere "Maduro ile Ticareti Bitirin" Çağrısı

ABD'den Ülkelere "Maduro ile Ticareti Bitirin" Çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.

ABD'den Ülkelere

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.

Pompeo, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mike Pompeo, "Bütün ülkelerin, finansal sistemlerini Maduro rejiminden ayırmalarını ve Venezuela halkına ait varlıkları, ülkenin meşru yöneticilerine bırakmalarını umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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