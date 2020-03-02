ABD'den Türkiye'ye ziyaret
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ABD'den Türkiye'ye ziyaret

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'ya gelecek.

02.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:02
ABD'den Türkiye'ye ziyaret

ABD'nin (BM) daimi temsilcisi Kelly Craft ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'ya gelecek.

Bu gece Başkent'e gelecek Craft ve Jeffrey, Türk yetkililerle Suriye konusunda görüşmeler gerçekleştirecek. Amerikalı heyetin, ayrıca BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi ve Suriye'de ortaya çıkan insani krizi ele almaları bekleniyor.


Kaynak: DHA

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