ABD'den Türkiye'ye Teşekkür

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik kaygısı nedeniyle kapatılmasına neden olan istihbarat üzerine başlatılan soruşturma ve alınan önlemler için Türk hükümetine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İki gün kapalı kalan, vize ve öteki işlemler yapılmayan büyükelçiliğin çarşamba günü yeniden açılarak hizmet vermeye başlayacağını belirten Nauert, bir gazetecinin "Kendi konsolosluk çalışanınızı gözaltına alan bir ülkeye mi teşekkür ediyorsunuz" sorusuna da "Her şeyi bir karşılık ilişkisi içinde görmek zorunda değilsiniz. İlişkilerimizde olumlu bir durum oldu ve bunu söylüyoruz. Bir NATO müttefikinin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için yardımcı oldular ve biz de Türk hükümetine, polisine ve güvenlik bürokrasisine bu soruşturmayı yürüttükleri ve bize yol gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. İlişkilerde olumlu bir gelişme oldu. Türkiye bir NATO müttefikinin meşru güvenlik kaygıları için yardımda bulundu. Olumlu bir şey olduğunda Türk yetkililere teşekkür edebilmeliyiz" karşılığını verdi.

Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının Türk askerlerinin Afrin'e doğru ilerleyişi ile ilgili açıklamaları ile ilgili bir soruyu da yanıtladı. Ankara'ya gerilimi düşürme çağrısı yaparak söze başlayan Nauert, "ABD olarak bu konuda gerçekten endişe duyuyoruz. Biliyorsunuz bu durum bir süredir devam ediyor ve biz de şiddetin tırmandırılmaması çağrısı yapıyoruz. Türk güvenlik güçleri Suriye'nin daha iç bölgelerine girmesi potansiyel bir insani kriz yaratma ihtimali artıyor. Ayrıca asıl amaç olan IŞİD'i yenme mücadelesinde de dikkatleri dağıtıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin yerlerinden edilen Suriyeliler için Suriye'nin kuzeyinde kamp kurmayı planladığı ile ilgili haberleri gördüklerini de belirten Nauert, "Bu BM Güvenlik Konseyi'nin ülke çapında ateşkes öngören çağrısının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir durum. Ülke çapında bir ateşkes durumun istikrarlı olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, ABD'nin Suriye'de operasyon yapmasının tek nedeni olan IŞİD ile mücadele. Bu mücadeleye odaklanmak gerek. Afrine ilerleyen güçler ve başka bazı nedenler yüzünden IŞİD ile mücadelede dikkat dağılıyor" dedi. YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) 1700 savaşçısını Afrin'e yollayacağına ilişkin haberleri gördüğünü de belirten Nauert, ABD'nin sahadaki ortaklarının güçlerini IŞİD ile mücadeleden başka yerlere kaydırmalarından endişe duyduklarını söyledi.

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Nauert'in açıklaması

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