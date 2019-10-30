ABD'den Türkiye'ye Suriye yaptırım tasarısına yeşil ışık: Erdoğan'ın mal varlığı da araştırılacak

30.10.2019 16:07

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sebebiyle yaptırım yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı Türkiye'ye bir çok alanda yaptırımlar getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin mal varlığının ve iş ilişkilerinin de araştırılıp rapor hazırlanmasını öngörüyor.



Temsilciler Meclisi'nden oylanan tasarı 16'ya karşı 403 oyla kabul edildi. Tasarı, yasanın kabulünden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı'nın Hazine Bakanı ve Ulusal Güvenlik Direktörü ile istişare içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair bir rapor hazırlanmasını gerektiriyor. Euronews.com'da Görüntüle