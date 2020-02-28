ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.
28.02.2020 04:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:04
Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com