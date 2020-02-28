ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz
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ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi.

28.02.2020 04:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:04
ABD'den Türkiye'ye destek açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz

'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması geldi.


ABD , "Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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