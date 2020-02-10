ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı Açıklaması
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ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı Açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

10.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:40
ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı Açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 'de rejim güçlerince düzenlenen saldırıda şehit olan Türk askerlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımlanan mesajında, "NATO müttefikimiz 'nin yanındayız. Esad rejiminin, uluslararası toplum nezdinde normalleştirilmesine karşı çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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