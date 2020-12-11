ABD'den Türkiye'ye Ağır Yaptırım Gelir mi?

Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören savunma bütçe tasarısının yasalaşması için Başkan Trump'ın imzası gerekiyor. Trump, tasarıyı Türkiye ile ilgili olmayan gerekçelerle veto etme tehdidinde bulunmuştu. Uzmanlar Türkiye'ye sembolik da olsa yaptırım uygulanacağı görüşünde

Kaynak: DailyMotion.com