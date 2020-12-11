ABD'den Türkiye'ye Ağır Yaptırım Gelir mi?
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ABD'den Türkiye'ye Ağır Yaptırım Gelir mi?

11.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:48

Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören savunma bütçe tasarısının yasalaşması için Başkan Trump'ın imzası gerekiyor.

Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören savunma bütçe tasarısının yasalaşması için Başkan Trump'ın imzası gerekiyor. Trump, tasarıyı Türkiye ile ilgili olmayan gerekçelerle veto etme tehdidinde bulunmuştu. Uzmanlar Türkiye'ye sembolik da olsa yaptırım uygulanacağı görüşünde

ABD'den Türkiye'ye Ağır Yaptırım Gelir mi?

Kaynak: DailyMotion.com

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