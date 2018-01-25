ABD'den Türkiye'ye Afrin Uyarısı: Hesap Hatasının Ciddi Sonuçları Olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın iç güvenlik danışmanı Tom Bossert, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yapacağı bir hesap hatasının "ciddi sonuçlar doğurabileceğini" söyledi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında gazetecilere bir açıklama yapan Bossert, "Umarım NATO kendisiyle savaşmıyordur" dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki Kürt grupların "bazı unsurlarıyla ilgili meşru güvenlik kaygıları" olduğunu belirten Bossert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi NATO üyesidir ve arkasına yaslandığında, aldığı kararların yarattığı sonuçları düşündüğünde, bu (ittifaka bağlılık) taahhüdüne bağlı kalmayı sürdüreceği görüşündeyim."



Tom Bossert daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada da Türkiye'den Suriye'nin kuzeyinde gerilimi azaltmasını istediklerini söyledi.

Bossert, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in bu konuda görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den, ittifakın Suriye'nin kuzeyindeki durumu ele alacağı bir toplantı düzenlemesini talp etti.

Berlin yönetimi, Leopard tanklarının modernizasyonu projesini askıya almış, Alman Der Spiegel dergisi, kararın arkasında Türkiye'nin Afrin operasyonunda bu tankları kullanmasının olduğunu yazmıştı. Çavuşoğlu: Önce güven tesis edilmeli

Amerikalı yetkililer Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana operasyonla ilgili olarak kaygılı olduklarını söylüyor; taraflara, sivil can kayıplarını en aza indirmeleri ve itidalli davranmaları çağrısı yapıyor.

Bununla birlikte ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson harekatın 3. gününde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında bir "güvenlik bölgesi" oluşturma ihtiyacı olabileceğini belirterek, "Bu konuda birlikte çalışmayı umuyoruz" demişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün yaptığı açıklamada ABD ile "güvenli bölgenin" görüşülebilmesi için öncelikle güvenin tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "ABD ile güvenli bölge veya ciddi bir konuyu bırakın kabul etmeyi, görüşebilmemiz için önce güveni tesis etmemiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Çavuşoğlu, "Sanırım açıklama görüşme yapılmadan önce ABD tarafından hazırlanmış. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu" diye konuştu.

Telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Trump, Türkiye'nin yıkıcı ve gerçek dışı söylemleri ile Türkiye'de uzatılan OHAL koşulları altında tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve çalışanlarına dair kaygılarını iletti" ifadeleri yer almıştı.

Görüşmeyle ilgili basını bilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Trump, 'Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler' diye bir ifade kullanmadı" demişlerdi.