ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı'
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ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı'

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasındaki askeri mutabakatı endişe ile karşıladıklarını söyledi ve söz konusu anlaşmanın "faydasız ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.

21.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:48
ABD'den Türkiye-Libya mutabakatına tepki: 'Faydasız ve kışkırtıcı'

'nin (ABD) 'na bağlı üst düzey bir yetkili, ile arasındaki askeri mutabakatı endişe ile karşıladıklarını söyledi ve söz konusu anlaşmanın "faydasız ve kışkırtıcı" olduğunu savundu.


Bugün, iki ülke arasındaki güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öce yaptığı açıklamada, Libya hükümetinin talep etmesi halinde asker gönderilebileceğini söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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