ABD'den, Türkiye ile Rusya arasında varılan "İdlib ateşkes anlaşmasına" destek

06.03.2020 08:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 08:44

ABD yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün İdlib'de çok tehlikeli bir durumun bertaraf edilmesine ve Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah güçleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırılar sonucu ortaya çıkan korkunç insani krizi hafifleteceğini umut ettiğimiz Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bununla beraber ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile ateşkesin detaylarını görüşmeyi beklediği belirtilen açıklamada, "Artık en önemli kısım, Esed ve destekçilerinin sürekli bir ateşkesin öngörüldüğü bu anlaşmaya uyup uymayacağını görmek olacak." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki çatışmaya son vermenin tek yolunun, ülke çapında ateşkes sağlanması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararı kapsamında siyasi çözüm olduğu vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova'da yapılan görüşmeler sonucunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de bir ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA