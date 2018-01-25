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ABD'den 'Türkiye ile Gerginlik İstemiyoruz' Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Tillerson'un Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, hem de askeri olarak gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda çok açık olduk. Herhangi bir gerginlik istemiyoruz.

ABD'den 'Türkiye ile Gerginlik İstemiyoruz' Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Tillerson'un Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, hem de askeri olarak gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda çok açık olduk. Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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