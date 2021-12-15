ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek - Haberler
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ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek
AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacağına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çabaları güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı özel temsilciler atayacağına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çabaları güçlü bir şekilde desteklediklerini bildirdi.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, 13 Aralık'ta TBMM'de yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın başkenti Erivan ile charter uçuşlarını açacaklarını belirterek, "Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz." demişti.

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 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor! Karşılıklı temsilciler atanacak

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor! Karşılıklı temsilciler atanacak

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri

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