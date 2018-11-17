ABD'den Türkiye'de Gözaltındaki Gazetecilerle İlgili Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de gözaltına alınan gazeteciler hakkında açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür Derneği ile ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur. Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz" dedi. - WASHINGTON