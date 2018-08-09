ABD'den Türkiye Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert düzenlediği basın toplantısında, Türk heyetinin ABD temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendiren Nauert, Türkiye'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğuna vurgu yaparak rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili sürecin devam ettiğini söyledi. Nauert, Türkiye ile müzakere sürecinin amacının rahip Brunson'ın eve dönmesi olduğunu belirtti.

ABD ve Türkiye arasındaki krizi çözmek amacıyla ABD'ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyet, temaslarını tamamladıktan sonra bugün Türkiye'ye döndü.

Yemen çağrısı

ABD'li Sözcü Nauert, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarından dolayı ABD'nin endişe duyduğunu açıkladı. Nauert, koalisyon güçlerine onlarca kişinin ölmesine neden olan saldırılarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmaya çağırdı. - WASHINGTON