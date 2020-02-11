ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
Haberler » Dünya » ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız - Haberler

ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün İdlib'de Esad güçlerinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı gönderdi, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti

11.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:15
ABD'den Türk askerleri için taziye mesajı: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün 'de Esad güçlerinin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Türk askerleri için taziye mesajı gönderdi ve ABD'nin 'nin yanında olduğunu ifade etti.


Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün İdlib'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya'nın devam eden saldırıları durmalıdır" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler