ABD'den Tunus'a "Güvenlik Güçleri Yardım Tugayı" konuşlandırma önerisi
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ABD'den Tunus'a "Güvenlik Güçleri Yardım Tugayı" konuşlandırma önerisi

ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Stephen Townsend, Tunus Savunma Bakanı İmed Hazgui ile telefon görüşmesinde Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerinden duyduğu kaygıya dikkati çekerek, Tunus'a "Güvenlik Güçleri Yardım Tugayını" konuşlandırabileceklerini söyledi.

ABD'den Tunus'a
29.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:19

ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Stephen Townsend, Tunus Savunma Bakanı İmed Hazgui ile telefon görüşmesinde Rusya'nın Libya'daki faaliyetlerinden duyduğu kaygıya dikkati çekerek, Tunus'a "Güvenlik Güçleri Yardım Tugayını" konuşlandırabileceklerini söyledi.

AFRICOM'dan yapılan açıklamada, Orgeneral Townsend ile Tunuslu Bakan Hazgui'nin iki ülke arasındaki eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin yanı sıra stratejik iş birliğini ele aldıkları belirtildi.

Amerikalı komutanın ABD'nin güven tesis ettiği ülkelerle ortak sınamalar için stratejik iş birliğini devam ettireceğini söylediği aktarılan açıklamada, iki yetkilinin Libya'da tırmanan şiddete karşı bölgesel güvenlik için iş birliği konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Townsend, (Bakan Hazgui'ye) 'Rusya Libya'daki çatışmayı körüklerken, Kuzey Afrika'daki güvenlik oldukça önemli bir kaygı haline geldi' dedi. Güvenlik Güçleri Yardım Tugayını kullanmak dahil Tunus ile ortak güvenlik kaygılarımıza yeni yollar arayacağız. Tunus, Amerikan değerleri, profesyonelliği ve bağlılığının faydalarının farkındadır. Ortaklığımıza çok değer veriyorlar."

Güvenlik Güçleri Yardım Tugayı, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı ve ABD'nin ittifak kurduğu devletlere, güvenlik, eğitim ve tatbikat amacı ile gönderilen birlik olarak biliniyor.

AFRICOM daha önce Rusya'nın Libya'ya gönderdiği MiG-29 ve Su-24 uçaklarını görüntülemiş ve bu uçakların Libya'ya nasıl ulaştığına ilişkin detayları bir açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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